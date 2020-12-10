Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük’te polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Safranbolu istikametinden gelmekte olan Murat Akçakaya idaresindeki ve lastiği patlak halde ilerleyen otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan ve alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü Akçakaya, alkolmetre ile yapılan ölçümde 128 promil alkollü çıktı. Otomobilin muayenesinin de olmadığını tespit eden ekipler, sürücüye toplam 7707 lira trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3150 lira idari para cezası olmak üzere toplam 10 bin 857 TL para cezası keserken, ehliyeti ise 5 yıl süreyle iptal edildi.

Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı alkollü sürücü, trafik ekiplerine “Siz varsanız biz varız. Ceza ise ceza. Haksızsam yazacaksın aga bu kadar basit. Sen haklısın, ben haksızım. Herkes yanlışını bilecek” dedikten sonra şarkı söyleyip oyun oynadı.

Maskesini sürekli çıkaran sürücü, ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirildiği sırada ısrarla ellerini öpmek istediği polislere zor anlar yaşattı.

Alkollü sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otomobil ise sürücünün yakınları tarafından lastiği değiştirilerek götürüldü.