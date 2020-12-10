Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı köyünde kadınlar kışlık hazırlık yapmak için bir araya geldi. Kadınların birbirine bulaştırdığı korona virüs nedeniyle 800 kişinin yaşadığı 150 haneli köy, vaka sayının artması nedeniyle karantina altına alındı.
150 haneli köy karantina altına alındı
10.12.2020 - 09:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de, kışlık ekmek yapmak bir araya gelen kadınlar tarafından korona virüsün yayılması nedeniyle 150 haneli köy karantina altına alındı.
Etiketler : kayseri,
752209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752209.aspx
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