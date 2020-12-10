Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışının ardından Erzurum’da çeşmeler buz tutarken, sürücüler buzlanma ve sis konusunda uyarıldı.

Soğuk havanın en fazla etkilediği kesim ise seyyar satıcılar oldu. Açık alanda satış yapmak için tezgahlarını açan satıcılar oldukça zorlandılar. Ekmek parası için çalışmaktan başka çarelerinin olmadığın dile getiren seyyar satıcılar “Kar yağışının ardından havalar çok soğudu. Ekmeğimizi kazanmak için buradayız” dediler.