Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünün aydınlanmasıyla görülen bulut, şekli ve rengiyle görenleri şaşırttı.
Adeta alev topunu andıran bulutu gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, farklı yerlerinden çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
Uludağ’daki bulut görenleri şaşırttı
10.12.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uludağ’da bulutların oluşturduğu şekil ve renk görenleri şaşkına çevirdi.
Bursa’da sabah saatlerinde şehrin farklı yerlerinden gökyüzünün aydınlanmasıyla görülen bulut, şekli ve rengiyle görenleri şaşırttı.
Etiketler : Uludağ,
752244 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752244.aspx
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