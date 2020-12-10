Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kazalar, sabah saatlerinde Sivas - Malatya karayolu Yağdonduran geçidi mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkisiyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda 4 farklı noktada 9 aracın karıştığı kazalar yaşandı. Kazalarda, 1 minibüs, 2 kamyon, 2 otomobil, 2 tır, 2 kamyonet hasar gördü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Ulaş ilçe hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis, jandarma ve karayolları ekipleriyse başka kazaların meydana gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekicilerle çekildi. Bölgede yoğun sisse etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Polis ekipleri kazalarla ilgili incele başlattı.