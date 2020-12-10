Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şevkiye Mahallesi, Bahadır Sokak üzerinde bulunan bir ikametin damında yapılan düğün merasimi mahalle sakinlerini şaşkına uğrattı.

Korona virüs vakalarında hızla artış gösterdiği Adana’nın Kozan ilçesinde Suriye uyruklu olduğu iddia edilen kişilerce müzikli, sosyal mesafe kurallarına uyulmadan, maske takılmadan yapılan düğün merasimi görenleri hayrete düşürdü.