Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar İlçesi Gökdere Köyü, korona virüsün vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Sivas’ta o köy karantinaya alındı
10.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar İlçesi Gökdere Köyü, korona virüsün vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,
752289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752289.aspx
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