Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar İlçesi Gökdere Köyü, korona virüsün vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.