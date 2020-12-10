İskenderun Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ömer Faruk Bodur (34) Covid-19 tedavisi gördüğü ve yıllardır görev yaptığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Herhangi bir kronik hastalığı olmadığı öğrenilen Bodur yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç yaşta Covid-19 nedeni ile yaşamını yitirmesi mesai arkadaşlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.
34 yaşındaki güvenlik görevlisi Covid-19'a yenik düştü
10.12.2020 - 22:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İskenderun’da 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.
Etiketler : iskenderun,covid,güvenlik,
752366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752366.aspx
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