Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ömer Faruk Bodur (34) Covid-19 tedavisi gördüğü ve yıllardır görev yaptığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Herhangi bir kronik hastalığı olmadığı öğrenilen Bodur yoğun bakımda tedavi görüyordu. Genç yaşta Covid-19 nedeni ile yaşamını yitirmesi mesai arkadaşlarını ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.