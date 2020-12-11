Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Çorum'da saat 01.24'da 3.7, 1.34'de ise 2.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Uğurludağ ilçesinde panik anlar yaşandı.
Çorum'da 10 dakika arayla 2 deprem
11.12.2020 - 02:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 02:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AFAD, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 3.7 ile 2.4 şiddetinde 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.
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