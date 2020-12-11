İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi suçüstü gözaltına alındı.
Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Narlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine, bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi suçüstü gözaltına alındı.
Kazı alanında yapılan aramada 2 dedektör, 1 kürek ve 1 kazma ele geçirildi.
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