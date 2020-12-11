Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki Ceren Agum, yakalandığı lösemi hastalığı sonrasında durumu ağırlaşınca Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tedavisi için sosyal medya üzerinden kan bağışı çağrıları yapılan Agum, bir yandan da koronavirüs tedavisi görmeye başladı. İki hastalıkla birden mücadele eden Agum, dün gece fenalaşarak hayatını kaybetti. Agum’un naaşı, hastanede yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere İstanbul’a nakledildi.

Lise öğrencisi koronadan hayatını kaybetti

Kütahya'da ise 17 yaşındaki Serdar Mehmet Ay, testinin pozitif çıkması üzerine 15 gün önce Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kas rahatsızlığı da olan Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından "Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür Kovid-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdar Mehmet Ay'ı kaybettik. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.