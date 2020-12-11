Kaza, Mazıdağı ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. 3 yaşındaki Gülsüm Uruk, yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Uruk, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Uruk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uruk'un ailesi hastane bahçesinde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
11.12.2020 - 20:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 - 20:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Etiketler : otomobil,çocuk,kaza,
752570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752570.aspx
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