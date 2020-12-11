Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Ekim 2020 tarihinde kanser hastalığı sebebiyle hayata veda eden, Anavatan Partisi'nin kurucularından ve çeşitli bakanlıkların yanı sıra 1991-99 yılları arasında üç koalisyon hükümetinde Başbakanlık görevi üstlenen Mesut Yılmaz için Turgutreis’te lokma döktürüldü. Turgutreis Yalı Camii’nde cuma namazını müteakip düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eski Turgutreis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Algül, Numan Balaban, Vakıf Üyesi Tutku Yılmaz ve Bodrum Belediye Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden katıldı.

Vakıftan yapılan açıklamada “Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfının hizmet binasının temel atma ve hizmete girme törenlerine katılmış, sivil toplum örgütlerinin ülkemizde engelliler ile ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmalarını desteklemiştir. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Doğal Başkanı Bilgin Özşeker’i, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı ailesi olarak bu vefakar davranışından dolayı takdir ve tebrik ediyoruz.” denildi.