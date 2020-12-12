Şahin Tepesi'ne iki arkadaşıyla oturmaya giden Yunus Emre Yaşar (22) bir süre sonra kendisine ait otomobilden dışarı çıktı. Arkadaşları Yaşar'ın otomobile geri dönmemesinin ardından polise ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, yoğun yağış altında yaptıkları arama çalışmaları sonucu bölgede Yaşar'a ulaşamadı. Arkadaşlarının verdiği ifadeler doğrultusunda Yaşar'ın ev adresini belirleyen polis ekipleri, gencin evinde olduğunu tespit etti.
AFAD arıyordu, polis evinde buldu
12.12.2020 - 04:54 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 04:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Buca ilçesinde AFAD ekiplerince aranan kayıp kişiyi polis, evinde buldu.
Etiketler : izmir,izmir afad,
752628 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752628.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER