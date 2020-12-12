Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul’da kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollar E-5 Karayolu’ndan görüntülendi.
İstanbul’da yollar sokağa çıkma kısıtlamasında boş kaldı
12.12.2020 - 08:44 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı.
Etiketler : korona,
752648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752648.aspx
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