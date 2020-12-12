Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Konya Adana Karayolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 JJ 933 plakalı Tahsin C. idaresindeki Ford marka otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine, Cengiz M. idaresindeki 41 ACP 363 plakalı tıra yan tarafından çarptı. Refüje savrulan otomobilin motoru çarpışmanın şiddetiyle araçtan koparak 25 metre ileriye fırladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı otomobil sürücüsü Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan inceleme sonrası otomobil ve motoru refüjden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.