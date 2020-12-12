Edinilen bilgilere göre olay, Kılavuz Mahallesi Yukarıtekke mezarlığı mevkiinde bulunan uçurumda meydana geldi. H.Ç. isimli genç sokağa çıkma kısıtlamasını delerek, uçurumda intihara kalkıştı. Genç, polis ekiplerinin kısa süren çalışmayla ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. İkna edilen genç, Sivas Numune hastanesinde sağlık muayenesinden geçirilmesinin ardından polis karakoluna götürüldü. Gence, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.
Kısıtlamayı hiçe sayarak intihara kalkışan genç, 3 bin 150 TL ceza yedi
12.12.2020 - 14:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta sokağa çıkma kısıtlamasını delerek uçurumda intihara kalkışan genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezasına çarptırıldı.
Etiketler : Sivas,
752728 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752728.aspx
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