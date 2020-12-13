Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Müderris Sokak'taki bir işyerinde, Muhammet Ş. (32) ile arkadaşı Galip K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Ş., tüfekle Galip K.’yi vurmak istedi. Fakat silahın ani ateş alması sonucu kendini bacağından yaralandı. Yakınları tarafından bulunan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
Arkadaşını vurmak isterken kendisini yaraladı
13.12.2020 - 00:04 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 00:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de tartıştığı arkadaşını av tüfeği ile vurmak istediği sırada kendini yaralayan kişi tedavi altına alındı.
Etiketler : eskişehir,yaralama,silah,
752827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752827.aspx
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