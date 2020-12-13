Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Müderris Sokak'taki bir işyerinde, Muhammet Ş. (32) ile arkadaşı Galip K. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Ş., tüfekle Galip K.’yi vurmak istedi. Fakat silahın ani ateş alması sonucu kendini bacağından yaralandı. Yakınları tarafından bulunan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.