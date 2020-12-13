81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İstanbul’da da yollar boş kaldı.
Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı İstanbul’da E-5 karayolunda sessizlik hakim oldu.
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81 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında İstanbul’da da yollar boş kaldı.
Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Pazar sabahı İstanbul’da E-5 karayolunda sessizlik hakim oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,sokağa çıkma kısıtlaması,