Samsun'un Tekkeköy ilçesinde görevli polis memuru Salih Zileli ile Samsun'da polis olarak görev yaparken emekli olan Kamber Erdoğan Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazasında yaralandılar. Yaralı polisler Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kamber Erdoğan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erdoğan, Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.
Amasya'da trafik kazası: 1'i emekli 2 polis yaralandı
13.12.2020 - 13:58 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 1'i emekli 2 polis yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
752934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752934.aspx
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