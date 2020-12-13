Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda bulunan bir gece kulübünde geçtiğimiz 28 Kasım’da Afrika uyruklu kişiler koronavirüs salgınına ve tedbirlerine rağmen parti düzenledi. Mekanda parti düzenlendiği ihbarını alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen harekete geçerek gece kulübüne baskın yaptı. Kulüpte düzenlenen partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet” suçundan 3180’er lira idari para ceza kesildi. Baskın yapılan gece kulübüne polis ekipleri tarafından daha önce de 6 kez baskın düzenlendiği ortaya çıktı.

Öte yandan koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleye kişilerin parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı o anlar kameralara yansıdı.