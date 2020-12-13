Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Baskil ilçesine bağlı Hacı Mustafa köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Abidin Sakin’in oğlu Beytullah Sakin (13), babasının evde bulundurduğu silahı alarak evin arkasına gitti. Burada silahla oynayan Sakin, silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyarak evin arkasına giden aile bireyleri, çocuklarını yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu alarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.