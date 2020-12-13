Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ömerhacılı köyünde yaşayan Oğuz Türk'ün babası, oğlundan haber alamayınca köylülerden yardım istedi. Eve giden köylüler, Türk'ün evde hareketsiz şekilde yattığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ile köye giden sağlık ekipleri, Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Türk'ün cenazesi ön otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.