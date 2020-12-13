Alınan bilgiye göre, Ömerhacılı köyünde yaşayan Oğuz Türk'ün babası, oğlundan haber alamayınca köylülerden yardım istedi. Eve giden köylüler, Türk'ün evde hareketsiz şekilde yattığını görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ile köye giden sağlık ekipleri, Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Oğuz Türk'ün cenazesi ön otopsi için ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
13.12.2020 - 22:56 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 22:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu.
Etiketler : Oğuz Türk,kırşehir,
753014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753014.aspx
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