Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı. Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.
Caddebostan’da ilginç görüntü: Sahil kızıla boyandı
14.12.2020 - 09:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 09:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Caddebostan,
753086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753086.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER