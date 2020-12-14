Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri'de yağmurun yağmaması nedeniyle Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'nda sular çekildi. Barajda su eksilince, sular altında kalan eski Kuşçu Köyü'nün kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Ayrıca, barajdaki suyun azalmasıyla beraber su altında kalan karanın bir bölümü gözüktü.

Havadan da görüntülenen barajda, suyun çekilmesi net bir şekilde gözüktü.