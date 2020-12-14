Kars Belediyesi tarafından 3 kez ertelenen ve 4’ncü kez gerçekleştirilen “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi Erzurum İdare Mahkemesi tarafından usulsüz olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, ihaleye tek dosya ile katılan Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi, muhammen bedeli 7 milyon 290 bin lira olan ihaleyi 7 milyon 291 bin lira teklif vererek kazanmıştı.
HDP’li Bilgen’in yaptığı dolmuş ihalesini mahkeme iptal etti
14.12.2020 - 12:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’in 24 Temmuz 2020 tarihinde yaptırdığı “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi Erzurum İdare Mahkemesince iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : HDP’li Bilgen,
753129 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753129.aspx
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