Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Belediyesi tarafından 3 kez ertelenen ve 4’ncü kez gerçekleştirilen “Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiraya Verilmesi” ihalesi Erzurum İdare Mahkemesi tarafından usulsüz olduğu gerekçesiyle iptal edilirken, ihaleye tek dosya ile katılan Kars 1 Nolu Şehir İçi Dolmuşçular ve Halk Otobüsü Kooperatifi, muhammen bedeli 7 milyon 290 bin lira olan ihaleyi 7 milyon 291 bin lira teklif vererek kazanmıştı.