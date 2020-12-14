İlçeye bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bölgede devriye yapan jandarma ekipleri, YHT hattı Tünel-16 inşaatı bölgesinde şüpheli bir şahıs gördü. Olay yerine giden ekipler, H.A. isimli şahsın inşaat bölgesinde 5 bin liralık demirleri kamyonete yüklediği esnada suçüstü yakaladı.
Olayın şüphelisi H.A. gözaltına alındı.
Yüksek hızlı tren hattından 5 bin liralık hırsızlık
14.12.2020 - 15:20 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından 5 bin liralık demir çalarken suçüstü yakalanan şahıs gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayında, bölgede devriye yapan jandarma ekipleri, YHT hattı Tünel-16 inşaatı bölgesinde şüpheli bir şahıs gördü. Olay yerine giden ekipler, H.A. isimli şahsın inşaat bölgesinde 5 bin liralık demirleri kamyonete yüklediği esnada suçüstü yakaladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yüksek hızlı tren hattı,hırsızlık,
753175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753175.aspx
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