Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saat 06.00'dan 21.00'a kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2)sağanak yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.
Meteoroloji'den o ile uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat!
14.12.2020 - 19:02 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 19:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar Bursa genelinde sürmesinin beklendiğini açıkladı.
Etiketler : meteoroloji,bursa,hava durumu,
753221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753221.aspx
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