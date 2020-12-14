Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saat 06.00'dan 21.00'a kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2)sağanak yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.