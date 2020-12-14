Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Fen ve Teknoloji Lisesinde öğrenim gören Zeynep Naz Avcı, uzun süredir dünyanın en önemli üniversiteleri arasında gösterilen Stanford Üniversitesinin hayalini kuruyordu. Büyük emek veren ve sonucuna internet üzerinden bakan Zeynep Naz Avcı, o anlarda online görüşme halindeydi. Üniversiteye kabul edildiği haberini alan Avcı, bir anda sevinç çığlıkları attı. Sosyal medyada paylaşılan video ise bir anda en çok konuşulanlar arasına girerek viral oldu. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile Felsefe bölümlerinden kabul alan Zeynep Naz Avcı o anları ise, “Buraya yıllardır hayalini kurup deli gibi emek vermiş ve sonucunda da Stanford Üniversitesinden kabul almış bir Naz çizelim" mesajıyla paylaştı.

“Liseye başladığımdan beri hayalimdi”

İzmir Kemalpaşa’da yaşayan Zeynep Naz Avcı, “Liseye başladığımdan beri hayalim Stanford Üniversitesine kabul edilmekti. Bu yüzden 10. sınıfta Stanford Üniversitesinin yaz kampına başvurmuştum ve kabul edilmiştim. Bir lise öğrencisi olarak orada lisans dersleri aldım. Kasım ayında da lisans başvurumu gönderdim. Benden ders notlarımı, İngilizce yeterliliğimi, ders dışı etkinliklerimin listesini istediler. 15 gün sonra bir Stanford Üniversitesi mezunu benimle mülakat yaptı. Mülakattan 15 gün sonra da kabul edildiğimi öğrendim. O anları zaten birçok kişi izledi. O anki mutluluğum, sürecin ne kadar zorlu ve uzun sürede gerçekleştiğini gösterir nitelikteydi” diye konuştu.

Projelerini anlattı

Birçok insanın sosyal medyadan kendisine yazdığını söyleyen Avcı, “Birçok insan hangi proje ile üniversiteye kabul edildiğimi soruyor. Ben bu tür konularda bütünsel yaklaşılarak eleme yapıldığını düşünüyorum. Yaptığınız tek bir projeden ziyade kişiliğinizin, ilgi alanlarınızın, hangi konularda hassas olduğunuzun, dünya görüşünüzün önem taşıdığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yer aldığı projelerden bahseden Avcı şunları söyledi:

“Hazırladığımız 20 sosyal sorumluluk projesi ile dünya çapında 14 milyona ulaştık. İki şehirde 8 STEM konferansı düzenledik. 30 bin bilim kitapçığını öğrencilere ulaştırdık. Birçok okul ve müzede gönüllü robotik eğitmenliği yaptım. Öte yandan mühendisliğin günlük dili adında bir kitap yazdım. Burada makastan gözlüğe pek çok günlük malzemenin içerdiği mühendisliği anlattım. Ayrıca ‘akıllı baret’ adını verdiğim projeyi, Soma’da gerçekleşen kazadan etkilenerek yaptım. Yaptığım baret teknik bir baret. Baretin eklentilerinde metan gazı sensörü ve ısı sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde bir patlama olduğunda madencinin gaz kaçağından ölmesi engellenecek. Baret, metan gazı ve ısıda ani bir artış olduğunda alarm verecek ve kısa sürede madencilerin bölgeden çıkarılmasını sağlayacak.”

“‘Elinin hamuruyla mühendislik senin işin değil’ yorumları aldım”

Kız öğrencilerin mühendisliğe adım atmak konusunda cesaretlenmesi gerektiğini söyleyen Avcı, “Benim gibi birçok kız öğrencinin bu yola adım atabilmesini sağlamak istiyorum. Birçok insan ‘mühendislikte kadınlara karşı önyargı yok’ diyor ancak var. Son birkaç gün içerisinde ‘elinin hamuruyla mühendislik senin işin değil’, ‘kadın mühendisler anca ofiste oturur’ gibi onlarca yorum aldım. Asıl amacım bu önyargıyı yıkıp ülkemden birçok kız öğrencinin bu yolda ilerlemesini sağlamak. Kendime hep ‘son adımı düşünürsen ilk adımı atamazsın’ diyordum. Kız öğrenciler, ‘kabul alamazsam arkadaşlarım dalga geçer mi’, ‘ailem beni destekler mi’, ‘toplum beni yargılar mı’ diye düşünmesinler. Son adımı düşünmeden o adımı atsınlar. Ben böyle yaparak başvurdum ve çok mutluyum, çok gururluyum” dedi.