Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara’nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul’un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmesine göre; İstanbul'da yarın 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

Sarı kodlu uyarıda, ''Kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak yağış olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır'' ifadelerine yer verildi.

Doğu Anadolu'nun güney ve batısında beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KAR YAĞIŞI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), akşam saatlerinden sonra Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinin yükseklerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar, fırtına, tipi şekline kar yağışı, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA'DA ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA SOĞUK

Öte yandan, Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 10 derece ve altına inmesi bekleniyor

Ankara’da; pazartesi ve salı günleri çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, çarşamba gününden itibaren ise parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük salı günü 5-6 derece, çarşamba gününden itibaren 1-3 derece, en yüksek 10-12 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir’de; pazartesi günü aralıklı sağanak yağmurlu, Salı gününden itibaren parçalı yer yer az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının en düşük salı ve çarşamba 10-12 derece, perşembe gününden itibaren 6-8 derece, en yüksek 15-17 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da; aşırı yağışla sel ve hortum tehlikesi sürüyor. Yakacık'ta rüzgarın hızı saatte 100 km'yi bulabilir.

Yağışların, ülke genelinde etkisini çarşambadan itibaren etkisini kaybediyor. Ve yaklaşık 10 gün boyunca da yurt genelinde 'besleyici' bir yağışın görülmeyeceği tahmin ediliyor.

Antalya'da; aşırı yağışla sel ve hortum tehlikesi sürüyor. Yakacık'ta rüzgarın hızı saatte 100 km'yi bulabilir.

Yağışların, ülke genelinde etkisini çarşambadan itibaren etkisini kaybediyor. Ve yaklaşık 10 gün boyunca da yurt genelinde 'besleyici' bir yağışın görülmeyeceği tahmin ediliyor.

BURSA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar Bursa genelinde sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saat 06.00'dan 21.00'a kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2)sağanak yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar Bursa genelinde sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın sabah saat 06.00'dan 21.00'a kadar kuvvetli (21-50 Kg/m2)sağanak yağış olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" uyarısı yapıldı.