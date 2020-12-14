Edinilen bilgiye göre, Midyat ilçesi Toptepe Mahallesi'nde ikamet eden uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M.A. isimli şahıs, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibin ardından yaptığı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. M.M.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
14.12.2020 - 22:35 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 22:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'de 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalandı.
Etiketler : mardin,
753255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753255.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER