Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik Beldesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Dursun A. (41), tavandan üzerine düşen taş ile yaralandı. Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dursun A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zonguldak'taki maden ocağında iş kazası: 1 ağır yaralı
15.12.2020 - 06:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi yaralandı.
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753307 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753307.aspx
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