Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gelik Beldesi'ndeki özel bir maden ocağında çalışan Dursun A. (41), tavandan üzerine düşen taş ile yaralandı. Mesai arkadaşlarının ocaktan çıkardığı işçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Dursun A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.