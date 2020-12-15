Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalabalığa aldırmadan Kaz ile birlikte yürüyen yaşlı kadın bir ara sokağın kalabalığından yakınarak tenha yerlerden gitmek istediğini belirtirken bir kişinin de” “HES kodu var mı onun abla ? sorusuna “var var” diye cevap vermesi gülümsetti. Kaz’ın torununa doğum günü hediyesi olduğunu belirten yaşlı kadın kalabalığın şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken o anlar cep telefonuna saniye saniye kaydedildi.