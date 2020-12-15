Van Gölünün Gevaş mevkisinde balık avlayan balıkçılar, uzakta bir canlı cismin hareket ettiğini gördüler. Gördükleri canlı cisim karşısında heyecanlanan ve kısa süreli panik yaşayan balıkçılar, cismi cep telefonlarına kaydettiler. Ancak görülen canlının Van Gölü Canavarı değil, bir domuz olduğu anlaşıldı.
Van Gölü Canavarı sandılar, domuz çıktı
15.12.2020 - 12:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Gevaş ilçesinde balıkçıların Van Gölü Canavarı sandıkları canlı, domuz çıktı.
Etiketler : Van Gölü,
753357 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753357.aspx
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