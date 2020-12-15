Olay, Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi’nde meydana geldi. M.S.(42), G.E. (38) ve Y.A. (51) isimli şahıslar birlikte ava çıktı. Fındık bahçesinde yapılan av sırasında M.S.'nin av tüfeği ile Y.A.'yı kazara kafasından vurarak öldürdüğü iddia edildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler olay yerine intikal ederek gerekli incelemelerde bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.
Kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti
15.12.2020 - 21:43 | Son Güncelleme: 15.12.2020 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Çarşamba ilçesinde kazara başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba ilçesi Cayvar Mahallesi’nde meydana geldi. M.S.(42), G.E. (38) ve Y.A. (51) isimli şahıslar birlikte ava çıktı. Fındık bahçesinde yapılan av sırasında M.S.'nin av tüfeği ile Y.A.'yı kazara kafasından vurarak öldürdüğü iddia edildi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler olay yerine intikal ederek gerekli incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza kurşunu,silahlı saldırı,
753450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753450.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER