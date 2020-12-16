Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Kuruköprü mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda aynı aileden Sudenur Ç.(14), Gülistan Ç.(25), Şadan Nur Ç.(21) ve Fatma C.(48) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Zehirlenen 4 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Korbanmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı
16.12.2020 - 09:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 09:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Kuruköprü mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda aynı aileden Sudenur Ç.(14), Gülistan Ç.(25), Şadan Nur Ç.(21) ve Fatma C.(48) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri',
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