Edinilen bilgiye göre Talas ilçesi Kuruköprü mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda aynı aileden Sudenur Ç.(14), Gülistan Ç.(25), Şadan Nur Ç.(21) ve Fatma C.(48) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Zehirlenen 4 kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.