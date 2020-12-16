Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumluca'dan Antalya istikametine gitmekte olan Mehmet Aydoğmuş'un (30) kullandığı 07 AZM 40 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kerem Karademir'in (38) kullandığı 20 U 9570 plakalı ticari araçla çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Aydoğmuş ile yanında bulunan Adem İşler (26) ve ticari araç sürücüsü Kerem Karademir araç içerisinde sıkışarak yaralandılar. Yaralılar ilk müdahale kazayı gören diğer sürücüler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Aydoğmuş ve yanında bulunan İşler'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.





Ticari araç sürücüsü ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazada hayatlarını kaybeden otomobil sürücüsü Mehmet Aydoğmuş ile yanında bulunan Adem İşler'in cenazeleri Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna getirildi. İki aracın ayrıştırılıp cenazelerin alınması itfaiye ekipleri tarafından yapılan 1 saatlik çalışmadan sonra mümkün oldu. Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler'in bir cenazeye katılmak için yola çıktıkları belirtildi.