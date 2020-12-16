Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 14.30 sıralarında Şişli Feriköy Yay Meydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacıahmet istikametine giden 34 AD 105 plakalı otomobilin sürücüsü Anıl Dündar, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Dündar yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 araç zarar gördü

Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil yolun trafiğe kapanmasına neden oldu. Cadde üzerinde oluşan trafik, aracın çekiciyle kaldırılması sonucu normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.