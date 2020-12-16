Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay 15.00 sıraları 2.Murat hamamında yaşandı. Samsun’dan geldiği öğrenilen Abdullah Şafak (55) yıkandığı esnada kalp krizi geçirip yere yığıldı. Hamam sahibi 112’ye haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile İznik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Abdullah Şafak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.