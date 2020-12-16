Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda bulunan bir tesiste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan bir tesiste polis ekipleri tarafından durdurulan minibüste 6'sı Bangladeş, 5'i Pakistan, 1'i Afganistan uyruklu olmak üzere 12 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili minibüs sürücüsü H.A. gözaltına alınırken, yakalanan düzensiz göçmen göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Minibüse ise ekipler tarafından el konuldu.
TEM’de durdurulan minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı
16.12.2020 - 17:57 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 17:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu’nda durdurulan bir minibüste 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kocaeli,TEM,kaçak göçmen,
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