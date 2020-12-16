Olay, Şırnak’ın Yeşilyurt Mahallesi, Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta hazır beton pompa vincinin beton dökümü sırasında devrilmesi sonucu dengesini kaybeden inşaat işçisi düştü. İş arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede Sait Bektaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bektaş'ın cesedi inşaat alanından çıkarılarak Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hazır beton pompa vinci devrildi: 1 ölü
16.12.2020 - 22:21 | Son Güncelleme: 16.12.2020 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta hazır beton pompa vincinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : hazır beton,kaza,vinç,
753655 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753655.aspx
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