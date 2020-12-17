Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Seyhan Devlet Hastanesi Pandemi Acil Yoğun Bakımında görevli Dr. Burak Koyutürk de bir ay önce dünyaya gelen evladı Kaya’ya virüs nedeniyle dokunamamanın üzüntüsünü yaşıyor. "Yoğun ve zor bir süreçten geçiyoruz" diyen Koyutürk "6-7 aydır pandemi servisinde çalışıyorum. 20-25 gündür Adana’da ciddi bir vaka artışı var. Virüs, genç-yaşlı ayırt etmiyor. 35'inde de yoğun bakıma gelen hastalarım var. Bu öyle bir virüs ki, hasta iyiyken 1-2 saat sonra birden kötüleşebiliyor, onu kaybedebiliyoruz" şeklinde konuştu. Evladını uzaktan sevip fotoğraflarından hasret giderebildiğini de dile getiren Koyutürk "Evde direkt kendime ayırdığım odaya, maskeli gidiyorum. Bebeğimi ne öpebiliyor ne koklayabiliyorum. Dokunamıyor, büyüdüğünü göremiyorum. Hepsi insanımıza hizmet vermek için. Lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edin" uyarısında bulundu.