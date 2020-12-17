Adana'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Seyhan Devlet Hastanesi Pandemi Acil Yoğun Bakımında görevli Dr. Burak Koyutürk de bir ay önce dünyaya gelen evladı Kaya’ya virüs nedeniyle dokunamamanın üzüntüsünü yaşıyor. "Yoğun ve zor bir süreçten geçiyoruz" diyen Koyutürk "6-7 aydır pandemi servisinde çalışıyorum. 20-25 gündür Adana’da ciddi bir vaka artışı var. Virüs, genç-yaşlı ayırt etmiyor. 35'inde de yoğun bakıma gelen hastalarım var. Bu öyle bir virüs ki, hasta iyiyken 1-2 saat sonra birden kötüleşebiliyor, onu kaybedebiliyoruz" şeklinde konuştu. Evladını uzaktan sevip fotoğraflarından hasret giderebildiğini de dile getiren Koyutürk "Evde direkt kendime ayırdığım odaya, maskeli gidiyorum. Bebeğimi ne öpebiliyor ne koklayabiliyorum. Dokunamıyor, büyüdüğünü göremiyorum. Hepsi insanımıza hizmet vermek için. Lütfen maske, mesafe ve hijyene dikkat edin" uyarısında bulundu.
Acil doktoru, bir aylık evladına hasret
17.12.2020 - 03:44 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün görüldüğü ilk günden bu yana sağlık çalışanları, büyük bir özveriyle görev yapıyor. Kimi haftalarca evladına sarılamazken, kimi günlerce hastane ya da yurtlarda sabahlıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Burak Koyutürk,Adana,
753692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753692.aspx
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