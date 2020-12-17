Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.
Kısıtlama sona erdi, yollarda hareketlilik başladı
17.12.2020 - 06:13 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 06:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Gece saatlerinde trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürürken kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımda hareketlilik başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,trafik,sokağa çıkma kısıtlaması,
753704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753704.aspx
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