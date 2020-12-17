Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüs salgınına karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda gece trafik ekipleri kısıtlamaya yönelik denetimlerini gerçekleştirirken sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05:00 itibariyle sona ermesiyle birlikte trafik akışı ve toplu ulaşımında vatandaşların hareketliliği başladı.