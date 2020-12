Türkiye Gazetesi

Doğu’nun ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyan İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi 10 kadına istihdam sağlıyor. 2019 yılının Temmuz ayında kurulan kooperatifle birlikte Ticaret Bakanlığı’nın KOOP-DES Projesine başvuru yapan kadın girişimciler, proje onaylanınca Hanımeli Yöresel Lezzetler Dükkanını İspir’de açtı. İspir fasulyesi, mantı, su böreği gibi yöresel yemeklerin yapıldığı dükkana müşteriler yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan Erzurum'un ilk kadın kooperatifi olan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesin'de ''Yılın Kadın Girişim Projesi'' kategorisinde Altın Marka ödülünü aldı.

Ev hanımlarına imkan olsun diye kurulduğunu belirten Fatma Haki, “Ben de ev hanımıyım. Bizim için büyük bir imkan. Evde de çalışıyorduk ama burada kendimizi özel hissetmeye başladık. Çalışıyoruz para kazanıyoruz. Çalışan anne olmak çocuklarımız içinde güzel bir duygu oldu. keyifli çalışıyoruz burada. Kooperatifin bize verdiği güzel bir imkan bizde bunu sonuna kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Eşimin bana verdiği destek inanılmaz. 24 saat ev hanımıydım. Şimdi sabah buraya geliyorum akşama kadar buradayım. Çocuklarım kendileri ile ilgilenmeye çalışıyorlar. Destekleri çok fazla. Onların destekleri ile başarıyoruz. İspirli kadınlar bir şeyleri başarıyorlar diyorlar. Geri dönüşler çok güzel” dedi.

Yeni iş hayatına kızıyla birlikte katıldıklarını ifade eden Gülcan Aydemir, “Bu bizim için büyük bir şeydi. Biz normal de evde, bahçelerde çalışan kadınlardık. Bizim için büyük bir heyecan ileri bir gidiş oldu bu durum. Eşimin çok desteği oldu” diye konuştu.

“Kadınların emeklerinin karşılığını alabileceği bir kooperatif kurduk”

İspir Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Kurucu Başkanı İpek Merve Coşkun, “İspirli hanımlarla tanışınca gördüğüm şey burada bütün üretim işlerini kadınlar yapıyor. Bizim bölgemiz çok kırık bir coğrafya. Makinalı tarım olamadığı için kadınlar hep el gücüyle yapıyorlar. Ancak bu çalışmalarının maddi ve manevi olarak biraz daha tam karşılığını alabileceği bir sisteme oturtmak gerekiyordu. Bizde kadınlarla beraber bir kadın kooperatifi kurmaya karar verdik. 2019 yılının Temmuz ayında İspir Hanımeli Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletme Kooperatifi olarak resmi şekilde kurulmuş olduk. Erzurum bölgesinde ilk kurulan bir kadın kooperatifi olmamız sisteme düşünce 2019 yılında bir ay sonra Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Kooperatifler Fuarı’na davet edildik. Bu kadınlarımızın ürettiği ürünlerimiz fasulyemiz başta olmak üzere hepsini fuara tanıtma ve satma amaçlı götürdük. O fuarda gördük ki bizim ürünlerimiz dışarıda çok rağbet görüyor aslında. Kadınlarımızın yaptığı çalışmaların aslında boşa gitmeyeceğini gördüğümüz bir oluşum içinde olmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.

“Yatırımcılarla birlikle ürünlerimizin üretimini her noktada artırabiliriz”

Mart ayından itibaren pandemiden dolayı çalışmalara ara vermek zorunda kaldıklarını kaydeden Başkan Coşkun, “Bu arada Ticaret Bakanlığı’mızın kadın kooperatifleri için başlattığı KOOP-DES bir proje hazırlayıp başvurduk. Hanımeli Yöresel Lezzetler Dükkanı projesiyle başvuru yaptık. Bu dükkanı o projeyle açtık. 27 kalem endüstriyel mutfak ürünü malzemesi aldık. Bakanlık tarafından projemiz onaylanınca bizde üretime başlamış olduk. Pandemiden dolayı restoran bölümümüz kapalı ama ilçe halkımızın, Erzurum’da ki vatandaşlarımızın çok büyük ilgisi var. Ürünlerimizden mantı ve erişteyi stok yapamıyoruz anında tüketim oluyor. Buradaki esnafımıza paket yemekler gönderiyoruz. Hem kadının elinden çıkan hem de hijyen olarak dikkat ettiğimiz bir ortam olduğu için çok da beklemediğimiz bir rağbet gördük. Şuan gördüğümüz ilgi çok büyük ve İspir gibi bir coğrafyada böyle bir işi hayata geçirmemiz birçok noktada bizim dikkat çekmemizi sağladı. Kadınlara iş istihdamı sağlamamıza gerek yok çünkü bizim kadınlarımız zaten hep çalışıyorlar. Onların çalışmalarının karşılığını verebileceğimiz bir sisteme ihtiyacımız vardı. Dükkanımızda 10 tane kadın çalışıyor. Bizim bölgemiz Kaçkar Dağlarının güney yamaçlarına bakan etekleri. Makinalı tarımın olmadığı, çok göç vermiş bir memleket ama topraklarımız halen çok verimli. Yatırımcılardan balın, pekmezin en iyisi, ispir fasulyesinin de üretimini de her noktada daha çok artırabiliriz. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Erzurum İl Valimiz Okay Memiş, Genel Müdürlüklerimiz ve İl Müdürlüklerimize desteklerinden dolayı da teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.