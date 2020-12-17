Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından E.E. evde bulunan pompalı tüfeği göğsüne tutarak ateşledi. Olayın ardından ağır yaralanan E.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Aile içi kavgada kendini vuran kişi öldü
17.12.2020 - 13:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da kavga sırasında silahla kendini vurarak ağır yaralayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Hasgül Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda 31 yaşındaki E.E. ile eşi arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından E.E. evde bulunan pompalı tüfeği göğsüne tutarak ateşledi. Olayın ardından ağır yaralanan E.E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan E.E. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : aile içi kavga,tartışma,silah,
753754 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753754.aspx
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