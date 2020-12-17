Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişlerinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane, Akören, Çengilli ve Kuloğlu köyleri karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Bil il şokta! 4 köy karantinaya alındı
17.12.2020 - 16:18 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişlerinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.
Etiketler : kars,kağızman,karantina,
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