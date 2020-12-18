Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde merkez, Osmangazi ilçesi Kuruçeşme mahallesi Sakarya caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet P., (62) akşam saatlerinde aldığı alkolleri içmek için evine gitti. Evde alkol aldıktan sonra rahatsızlaşan Mehmet P., durumunu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet P.'nin durumunun kritik olduğu ve gözlerinin de görmediği belirlendi.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.