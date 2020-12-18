Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Mavi mermer dünyada sadece Erzurum’da bulundu” Dünyada en nadir bulunan mermerlerden biri olan mavi mermeri kendi mermer sahalarında bulduklarını da kaydeden Oğuzhan Türk, “Mavi mermer dünyada en nadir olan mermer türlerinden biridir. Dünyada ilk olarak Erzurum’un Narman ilçesinde bulundu. Mavi mermeri ikinci olarak Pasinlerde kendi mermer sahamızda biz bulduk. 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi tespit etmiş durumdayız. Dünyada ilk olarak Narman’da bulunan mavi mermer ikinci olarak yine Erzurum’da bulundu. Ayrıca Erzurum il sınırları içerisinde yapmış olduğumuz araştırmalarda 30 civarında farklı renkte ve tonda mermer tespitlerimiz var. Şu anda bizim mermer sahamızdan ayrı Emperador ve Vişne mermer türü olan bir saha keşfettik. Onların fizibilite çalışmalarını da yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Maden Teknik Arama Genel müdürlüğü maden arama sahasından Turkish Petroleum International Company (TPIC), tarafından 5 yıldır süren madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmalarında 550 ile 650 metreden alınan örnekler Maden Teknik Arama Genel müdürlüğünde değerlendiriliyor.

Kaban köyü Yatak mevkisinde yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre bölgede bakır ağırlıklı Altın madeni var olduğu belirlendi.

Kaban Köyü Muhtarı Kenan Özdemir, ‘’Köyümüzde 5 yıldır MTA nın başlatmış olduğu Altın madeni arama çalışmaları yaz kış demeden devam ediyor. İnşallah başarılı sonuç alırız ülke ekonomisine bölge ekonomisine katkı sağlayacağını umuyorum. Bundan dolayı Devletimize teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sonuçlandığında mahallemiz ülkemiz herkes bundan menfaatlenecektir’’ dedi.

Turkish Petroleum International Company (TPIC), görevli makine operatör Yücel Öztürk ise ‘Çalışmalarımız yaz kış MTA bünyesinde devam ediyor kazasız sıkıntısız bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor’’ diye konuştu.