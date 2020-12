Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum ile İstanköy arasında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. 2 cansalı içerisindeki 27 göçmen kurtarılarak limana getirilip, sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenlerin, Muğla Göç İdaresi’ne gönderileceği bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada olayla ilgili şu bilgiler verildi; “17 Aralık 2020 tarihinde saat 04.50’de, Muğla ili Bodrum ilçesi İstanköy açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 27 düzensiz göçmen kurtarılmıştır" açıklaması yapıldı.