Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye sebep oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.