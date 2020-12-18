Erikli Su firmasının kurucularından iş adamı Nuri Nihat Aslanoba, sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Aslanoba'nın ölümü iş dünyasında üzüntüye sebep oldu. Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atıp, yaptığı yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Aslanoba'nın Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
İş adamı Nuri Nihat Aslanoba öldü
18.12.2020 - 17:46 | Son Güncelleme: 18.12.2020 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursalı iş adamı Nuri Nihat Aslanoba (83) vefat etti.
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754003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754003.aspx
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